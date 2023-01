Et si l’immobilier se faisait tailler un CoStar ?

Tout cela peut sembler anecdotique, mais les données qui sont collectées à l’occasion de multiples transactions à la vente ou à la location, de dépôts de permis de construire, d’aménagements permettent de disposer d’une manne, ô combien sensible pour visualiser les fondamentaux d’une économie, les implantations de telle ou telle entreprise, les zones en croissance ou celles en déshérence.



Les données immobilières font donc partie de ces miroirs que nous tend la société pour dévoiler les ressorts de sa croissance ou ses faiblesses.



Il est bien dommage que la France soit, dans ce domaine, un peu à la traine d’autres pays dans la collecte et l’analyse des données immobilières et les usages qui peuvent en être faits. Les amateurs de série ont peut-être en mémoire la fiction des années 2000 « The Wire » (« sur écoute » en VF) qui retrace la traque des trafiquants de drogue de la ville de Baltimore. A un moment les enquêteurs, s’interrogeant sur les propriétés d’un caïd, récupèrent, avec un sonore « merci CoStar », toutes les informations nécessaires. CoStar…le nom ne m’était pas inconnu…en effet il venait de racheter Business Immo après avoir mis la main sur BureauxLocaux. Très présent en Europe, surtout au Royaume-Uni, ce groupe américain met la main sur les marchés immobiliers au travers de la maitrise d’une masse de métadonnées et ce sans réelle concurrence.



De fait, les moyens de CoStar sont ceux d’une société cotée au SP500 qui dispose aujourd’hui des outils statistiques et d’analyse les plus performants pour analyser un marché. Et, pour ce qui est de la France, aucune entité ne peut rivaliser en termes de capacité de collecte et de centralisation de CoStar.



La question qui se pose est de savoir si une telle main mise potentielle est problématique ? La réponse sans être affirmative n’est cependant pas définitive. Il est des données ce qu’Esope disait de la langue et de son usage, c’est à la fois la pire et la meilleure des choses.



Disposer de l’ensemble des informations sur un marché et mettant celles-ci à disposition de ses clients, permet à CoStar d’alimenter la mise en place de stratégies d’implantation performantes, d’identifier les zones à fort potentiel mais aussi, et c’est là que cela peut devenir problématique, de se livrer à des exercices de prospective voire d’influence qui pourraient flirter plus avec la subjective satisfaction d’une commande qu’à l’objective analyse des données.



En somme CoStar dispose aujourd’hui des outils offrant le sur-mesure à ses clients tout autant que la possibilité de tailler un costard sur commande aux concurrents de ceux qui le demanderaient.



On peut regretter que les actionnaires fondateurs de Business Immo n’aient pas recherché un acquéreur venant du monde de la presse B to B mais peut-être qu’il n’y en avait pas ou que, plus certainement, l’importance stratégique de ce secteur d’activités n’ait pas été perçue à sa juste valeur. La première mesure de CoStar a d’ailleurs été de liquider le département « analystes « de Business Immo et seule l’activité IreadGeospace a été épargnée pour être vendue. Interrogé par nos soins l’actuel propriétaire de cette entité n’a pas souhaité, à ce jour, s’exprimer sur les modalités de cette transaction.



Espérons que d’ici à quelques années le réveil ne sera pas trop douloureux, ce que fait CoStar dans son secteur, les géants de la tech l’ont fait dans le leur au détriment de leurs concurrents français d’alors et au prix d’une dépendance économique et technique que nous payons chaque jour.





Arthur Mylène

Journaliste indépendant – immobilier & finance