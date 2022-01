Et voilà ! Les taux d’intérêt remontent.

L’occasion de la prochaine élection présidentielle est un moment idéal pour proposer aux Français, qui n’attendent que cela, un véritable projet permettant de redonner une dynamique à notre modèle socioéconomique et financier et ainsi ouvrir un futur plus enthousiasmant pour les générations futures.

Une chose est sûre, nous ne pouvons pas poursuivre sur les mêmes bases et il faut renouveler fondamentalement les choses.



Dans le cadre de mon essai publié fin septembre dernier « Manuel pratique du Revenu Universel – Vous avez tous à y gagner », il a été démontré que le Revenu Universel, en plus d’être un moyen pour réduire fortement la pauvreté et la précarité, peut aussi être un puissant vecteur susceptible de booster la rentabilité des entreprises, mais aussi de donner de fortes marges de manœuvre aux budgets de l’État et de ses institutions, permettant ainsi de répondre au défi de la dette publique actuelle.



Pour réussir cela, il serait nécessaire de baisser les niveaux de salaire payés par tous les employeurs publics et privés, en tenant compte du fait que le Revenu Universel serait attribué non seulement à ceux qui sont pauvres ou précaires, mais aussi à tous les salariés.



La démonstration de cette possibilité est argumentée et détaillée dans ce livre et le blog qui l’accompagne.