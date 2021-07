Et vous, que lisez-vous cet été ?

De l’imprimé au numérique, l’accès à la connaissance



À l’origine bibliothèque paroissiale pour répondre au besoin du clergé et de l’école latine, la Bibliothèque Humaniste s’enrichit des quelque 600 livres légués à sa mort par Beatus Rhenanus. Le Trésor de la Bibliothèque Humaniste est composé des ouvrages les plus précieux. Des manuscrits médiévaux (dont La Bible de la Sorbonne, manuscrit enluminé du XIIIe siècle) et des livres imprimés du XVe et du XVIe siècle enfermés dans un cube de verre et accessibles aux seuls chercheurs. À côté de quelques livres ouverts sous vitrine et changés régulièrement, le visiteur peut feuilleter sous forme numérisée ces livres rares dont beaucoup viennent de la bibliothèque de Beatus Rhenanus : les historiens Tacite et Tite-Live, le géographe Ptolémée et sa fameuse Cosmographie qui présente l’ensemble du monde connu gréco-romain au IIe siècle. Imprimée pour la première fois à Bologne en 1477, la Cosmographie est constamment actualisée par de nouvelles cartes à chaque réimpression et servira de modèles à des générations de géographes par son mode de représentation de l’espace géographique. C’est ainsi qu’en 1507, on y voit apparaître le nom « Amérique ».



Depuis la Renaissance, le livre est au centre de l’accès à la connaissance, on étudie, on compare les textes, on cherche à retrouver le texte initial pour en découvrir le sens originel. La philologie est née. Ce travail d’érudition n’a pour autre but que de développer en chaque homme la faculté de développer son jugement et d’éveiller sa conscience. L’humanisme de la Renaissance est un programme intellectuel destiné à former les futures élites.

Visiter cette bibliothèque c’est appréhender une époque particulièrement riche qui favorise un renouvellement de la pensée dans tous les domaines de la connaissance.