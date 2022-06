États-Unis : la Fed procède à une forte hausse des taux directeurs

La Fed a relevé ses taux directeurs de trois quarts de point, la plus forte hausse depuis 1994. Des taux qui se situent désormais entre 1,50 et 1,75%, ce qui va avoir un impact sur les crédits immobiliers et les prêts accordés aux entreprises : ils seront plus chers. Et ce n’est pas terminé, la banque centrale américaine ayant annoncé que d’autres relèvements pourraient être mis en place.



Selon des responsables de l’institution, les taux pourraient atteindre de 3,25 à 3,50% d’ici la fin de l’année ! La Fed a pour but d'obtenir une inflation de 2% : on en est très loin, puisqu’au mois de mai, la hausse des prix sur un an s’établissait à 8,6%. « Dans la perspective d’aujourd’hui, une augmentation de 50 points de base ou de 75 points de base semble très probable lors de notre prochaine réunion [fin juillet] », a expliqué Jerome Powell le patron de la Réserve fédérale.