États-Unis : première tentative de syndicalisation dans un Apple Store

Avec la situation de plein emploi que vivent les États-Unis, et l'inflation galopante de ces derniers mois, les salariés sont en position d'exiger des augmentations de salaire substantielles. Et pour faire pression sur les directions des entreprises, les syndicats ont de nouveau le vent en poupe. Dans plusieurs grandes chaînes, les employés s'organisent pour se regrouper, comme on l'a vu dans un entrepôt d'Amazon à New York.



Les salariés ont voté en faveur de la création d'un syndicat, ce qu'Amazon entend contester en justice. Mais même chez le géant du commerce en ligne, le mouvement prend de l'ampleur. Et il n'y a pas que chez lui : des salariés de 160 établissements Starbucks ont déposé des dossiers pour créer des syndicats sous la bannière Workers United. Cela donne des idées au sein d'autres entreprises.