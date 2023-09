Étiquetage des produits végétaux : nouvelle tentative de restriction

Guillaume Hannotin, avocat de l'organisation Protéines France, affirme que ce nouveau texte demeure en contradiction avec la réglementation européenne sur l'étiquetage. Selon lui, des termes comme « steak végétal » sont utilisés depuis plus de 40 ans et certains sont difficiles à remplacer. Il critique également le gouvernement pour ne pas avoir attendu la décision de la CJUE, estimant que cela « torpille la procédure préjudicielle en cours ».



La tentative du gouvernement français de réguler l'étiquetage des produits à base de protéines végétales intervient dans un contexte déjà complexe de réglementation européenne. Alors que certains voient ce décret comme une clarification nécessaire pour les consommateurs et les producteurs, d'autres y voient un geste en contradiction avec les règles européennes et potentiellement limitant pour l'industrie des protéines végétales.