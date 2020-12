Être prêts contre les cyberattaques, mission impossible ?

Cette affaire est révélatrice surtout de la dureté de la guerre commerciale et technologique sino-américaine autour des puces électroniques et des processeurs. A ce jour, il n’est pas trop clair si cette affaire est juste une tentative de saper le plus grand fournisseur chinois de matériel informatique en l’accusant d’espionnage, comme on fait d’ailleurs avec Huawei à tort ou à raison, ou bien effectivement un coup de maître de la part des services de renseignements chinois tant le matériel fourni avec portes dérobées se retrouverait jusque dans les réseaux informatiques du Pentagone, DoD, ou même et de la CIA. Il y a un faisceau d’indices qui accréditent cette deuxième hypothèse comme racontée dans le livre même si les Américains ne le reconnaissent pas officiellement. Mais comment le pourront-ils ? Ce serait une vérité amère et difficile à avouer pour eux, car ça montrerait une grave faiblesse de leurs services. Conclusion de l’histoire, il faut toujours se préparer au pire, car cette histoire n’est ni la première ni ne sera la dernière.