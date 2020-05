Explosion du chômage en avril

Selon le ministère du Travail, la hausse du nombre d'inscrits dans les catégories A, B et C intervient alors que les entrées à Pôle Emploi ont reculé de 19,1%. Les sorties ont elles aussi baissé de manière encore plus importante : -34,9%. C'est mi-mars que les mesures de confinement ont débuté, paralysant une grande partie de l'activité économique. Mais c'est en avril que les mesures de confinement se sont fait le plus sentir puisqu'elles ont duré tout le mois. Ce n'est que le 11 mai que le déconfinement progressif a débuté.



Il n'est d'ailleurs pas certain que les chiffres du chômage s'améliorent nettement en mai, de nombreux secteurs d'activité étant toujours fermés. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur ce qu'aurait été ce bilan sans les mesures de chômage partiel mises en place par le gouvernement pour éviter l'explosion du nombre des inscriptions à Pôle Emploi.