Explosion inquiétante du nombre de personnes précipitées dans la pauvreté

Selon le rapport, sortir ces 165 millions de nouveaux pauvres de la pauvreté coûterait environ 14 milliards de dollars par an, soit environ 0,009% du PIB mondial en 2022 et moins de 4% du service de la dette des pays en développement. Si on y ajoute les pertes de revenus des personnes déjà sous le seuil de pauvreté avant ces récents chocs, le coût d'atténuation atteindrait 107 milliards de dollars (0,065% du PIB, soit environ un quart du service de la dette).



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné une fois de plus un système « obsolète, qui reflète les dynamiques coloniales de l'époque où il a été créé », appelant à une réforme urgente des institutions financières internationales. Pour Achim Steiner, « il y a un coût humain de l'inaction concernant la restructuration de la dette souveraine des pays en développement ». L'ONU appelle donc à de nouveaux mécanismes pour anticiper et absorber les chocs, afin que l'architecture financière soit plus équitable pour les plus vulnérables.