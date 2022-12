ExxonMobil ne veut pas de la taxation des superprofits en Europe

« Nous sommes conscients que la crise énergétique en Europe pèse lourdement sur les familles et entreprises, et nous nous efforçons d'accroître l'approvisionnement énergétique de l'Europe », affirme un porte-parole du groupe pétrolier. Mais cette contribution est contre-productive : elle « sapera la confiance des investisseurs, découragera les investissements et augmentera la dépendance à l'égard des importations d'énergie et de produits pétroliers ».



Du côté de l'Union européenne, on a pris acte de la plainte, mais on « maintient que la mesure en question était en pleine conformité avec le droit de l'UE ». Pas question d'ailleurs de parler de taxe, ce qui aurait nécessité l'unanimité des Vingt-Sept. Les entreprises peuvent porter plainte devant la CJUE lorsque leurs droits sont remis en cause par une institution de l'Union.