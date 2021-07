FMI : l'inégalité d'accès aux vaccins compromet la croissance mondiale

Les économies développées vont profiter d'une croissance globale de 5,6% en 2021, soit 0,5 point de plus que les précédentes estimations. Quant aux pays en voie de développement et émergents, la croissance recule de 0,4 point, à 6,3%. Pour le FMI, cette divergence des niveaux de croissance s'explique par l'accès aux vaccins, devenu « la principale ligne de rupture [qui divise] la reprise mondiale en deux blocs ». Les économies émergentes subissent en effet une résurgence des cas de contamination, comme en Inde où le variant delta fait des ravages.



Le FMI relève que 40% de la population dans les pays développés sont complètement vaccinés, alors qu'ils ne sont que 11% dans les économies émergentes (la population vaccinée est encore plus faible dans les économies en développement). Pour atteindre l'objectif de vacciner 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année, le FMI propose un plan à 50 milliards de dollars. Un investissement faible au vu de l'enjeu : le Fonds estime en effet les pertes à 4.500 milliards de dollars d'ici 2025 en raison des variants qui apparaissent dans les populations non vaccinées.