Face à la perte d’abonnés, Netflix revoit sa stratégie

Les données publiées par Netflix ont plus que déçu l’entreprise et les actionnaires : le nombre d’abonnés payants a baissé de 200.000 au premier trimestre 2022. Une chute que Netflix explique par la suspension de ses services en Russie et la guerre en Ukraine qui a amputé de 700.000 le nombre d’abonnements de la plateforme. Néanmoins, en prenant en compte ce paramètre, la croissance a été décevante : à peine 500.000 nouveaux abonnés, contre les 2,5 millions visés par Netflix au premier trimestre 2022. Et selon Reed Hastings, son PDG, la baisse pourrait se poursuivre courant 2022.



La sanction est tombée dans les minutes suivant la publication des résultats : à Wall Street, l’action a chuté de plus de 80 dollars, soit près de 25%. De quoi effacer d’un coup toute la valeur accumulée depuis fin décembre 2018, alors que la pandémie a été bénéfique pour le secteur du streaming.