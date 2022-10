Face au conflit social dans les raffineries, la France a augmenté ses importations de carburant

L'Ufip, qui regroupe les professionnels du secteur du pétrole, a annoncé que les importations de carburant avaient augmenté de 50% depuis une semaine en France. La raison est en simple : le mouvement de grève qui touche six raffineries sur les sept que compte le pays. Malgré le succès de cette mobilisation auprès des salariés, 70% des stations-service continuent de proposer de l'essence à leurs clients, bien qu'il existe des restrictions.



Le conflit sur les retraites en 2010 avait fait fermer 40% des stations-service. Et en 2000, 8 stations sur 10 étaient fermées en raison d'un mouvement de routiers et d'agriculteurs… Pour assurer un minimum d'approvisionnement, l'État a puisé dans ses stocks stratégiques, et d'autres mesures ont été mises en place comme la réorientation des flux logistiques, les dérogations pour le temps de conduite des transporteurs, leur circulation le week-end…