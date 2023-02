Facebook paie des employés à ne rien faire

Durant la présentation des derniers résultats trimestriels de son entreprise, Mark Zuckerberg avait fait miroiter une « année de l'efficacité » pour Meta. La déclaration avait alors séduit les marchés financiers, inquiets par les investissements colossaux du groupe dans le « métaverse », dont le développement coûte un milliard de dollars chaque mois sans que les retours soient pour le moment au rendez-vous.



Meta a également procédé à des licenciements massifs et demandé aux cadres et aux managers de prendre une part plus active dans les opérations. Cette réorganisation provoque pour le moment l'effet inverse de celui souhaité par le fondateur de Facebook. Selon le Financial Times, de nombreux salariés de l'entreprise se retrouvent en effet à se tourner les pouces.