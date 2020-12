Facebook sera-t-il forcé d'abandonner Instagram et WhatsApp ?

Entre les autorités américaines et Facebook, le divorce est consommé. La FTC, qui régule le commerce aux États-Unis, a porté plainte contre le réseau social, accusé de pratiques anti-concurrentielles et d'abus de position dominante. Ce faisant, l'entreprise fondée et dirigée par Mark Zuckerberg empêcherait l'éclosion de concurrents et l'innovation. La FTC veut défendre son point de vue en justice afin d'obtenir la revente ou la cession de la messagerie instantanée WhatsApp et du réseau de partage de photos et de vidéos Instagram, deux services très populaires qui permettent à Facebook d'engranger davantage de données pour les publicités ciblées.



La plainte impressionne par son ampleur, cependant elle repose sur des fondations tremblantes. C'est la FTC en effet qui a autorisé l'acquisition par Facebook d'Instagram en 2012 (pour un milliard de dollars) et de WhatsApp en 2014 (19 milliards). L'entreprise n'a d'ailleurs pas manqué de souligner immédiatement ce point litigieux, elle soulève en effet que la Commission cherche à s'octroyer une « deuxième chance » sans égard à l'impact d'une éventuelle scission des activités entre Facebook, WhatsApp et Instagram.