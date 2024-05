Factures de gaz : ENGIE augmente fortement ses prix

En juillet 2024, selon le courrier envoyé aux clients et partagé par certains sur les réseaux sociaux, les clients d'ENGIE, l'un des principaux fournisseurs d'énergie en France, seront confrontés à une hausse des tarifs du gaz. Cette modification tarifaire implique une augmentation de 20,24% sur l'abonnement et de 9,65% sur le prix par kilowattheure (kWh).



La principale justification fournie par ENGIE pour cette augmentation repose sur l'escalade des coûts d'acheminement du gaz. Ces coûts englobent la maintenance et l'expansion des infrastructures, qui sont essentielles pour garantir une distribution sécurisée et efficace du gaz naturel aux consommateurs. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a approuvé ces ajustements tarifaires, les considérant nécessaires pour couvrir les frais croissants engendrés par la distribution et la sécurité du réseau.