Factures du quotidien payées chez le buraliste : le succès au rendez-vous

Lancé mi-2020, le nouveau service développé par la Confédération des Buralistes, la Française des Jeux et l’administration française vise à permettre aux Français de payer directement chez le buraliste certaines factures d’ordre administratif. Les amendes, par exemple, mais également les factures d’hôpital ou autres services, ou encore les impôts : la seule limite, imposée par la loi, est celle du montant de 300 euros qui ne peut être dépassé.



Une limite fixée car le paiement peut se faire en liquide, comme en carte : le buraliste va entrer le paiement dans le terminal de la Française des Jeux et rendra au client un reçu confirmant le paiement. Un système sécurisé et simple qui a su convaincre : selon la Confédération des Buralistes, depuis le lancement, ce sont plus de 2 millions de ces factures qui ont ainsi été payées.