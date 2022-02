Factures : le paiement en bureau de tabac étendu en 2022

Selon les informations du Parisien, dès l’été 2022, les Français pourront payer toutes les factures chez leur buraliste. Outre les factures administratives, les factures d’énergie ou encore celles de l’eau ou du téléphone pourront être réglées via les terminaux de la Française des Jeux. Une bonne nouvelle, d’autant plus que le service est gratuit : ce sont les entreprises, ou l’État, qui rémunèrent les buralistes via une commission.



Le gouvernement a malgré tout placé une limite : pas plus de 1.200 euros de factures par mois ne pourront être réglées de la sorte, afin d’éviter les magouilles. Pour les buralistes, c’est un véritable avantage qui les replace au centre de la vie quotidienne des Français : la Confédération des Buralistes estime qu’à l’horizon de 2024, le nombre de bureaux de tabac agréés pourrait passer de 5.000 à 15.000 sur les près de 24.000 que compte la France.