Faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis : le spectre de 2008 plane

Vendredi dernier, pour éviter la catastrophe, le bureau californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a pris le contrôle de la SVB, en nommant la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) administrateur judiciaire. La FDIC est chargée de la garantie des dépôts : elle prévoit de rouvrir les 17 bureaux de la banque, et les clients pourront retirer jusqu'à 250.000 $. La plupart d'entre eux possèdent cependant bien plus : les sommes qu'ils pourront récupérer au bout du compte dépendra de la cession des actifs de la banque.



Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a tenté de rassurer. Elle a réitéré sa pleine confiance envers les régulateurs du secteur de la finance, elle assure aussi de la résilience de ce secteur en particulier après la crise financière de 2008. Toutefois, les marchés seront forcément fébriles ce lundi et pendant les prochains jours…