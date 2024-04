Fake news et entreprise : pourquoi il est urgent de s'y intéresser

Aujourd'hui, démystifier les fausses informations, c'est-à-dire acquérir des réflexes de base pour vérifier de possibles manipulations, est un enjeu de nos sociétés ultra-connectées. Bien sûr, il existe des journalistes dont c'est le métier.



Mais impossible de tout vérifier en s'appuyant seulement sur cette profession. Le citoyen derrière son écran a lui-même la responsabilité d'être le premier rempart face à la désinformation. D'où la nécessité de se former à la recherche d'image inversée, aux réflexes de base pour repérer une intox.



Le monde de l'entreprise n'est pas épargné par cette tendance : de nombreuses sociétés sont la cible de désinformation pour influencer l'opinion publique ou exagérer des situations. À ce niveau, elles ont un rôle à jouer.



D'abord, former en interne à ces thématiques pour que chaque employé soit un premier rempart, non pas pour défendre son entreprise, mais pour défendre l'exactitude des faits. Ensuite, répondre aux rumeurs et aux exagérations par plus de transparence et de preuves dans ses engagements.



Une entreprise responsable est une entreprise qui anticipe de possibles manipulations. Ainsi, elle respecte ses consommateurs citoyens, se donne les moyens de convaincre et d'assurer sa pérennité.