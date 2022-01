Faute de 3e dose, pas de Pass vaccinal pour plus de 500.000 Français ?

Depuis que l’idée de transformer le Pass sanitaire en Pass vaccinal a été émise, un principe a toujours été constant : l’obligation de troisième dose. Tout Français ayant reçu les deux premières doses de vaccin, donc présentant un schéma de vaccination complet, doit avoir reçu la troisième dose au maximum sept mois après la deuxième, sous peine de ne pas obtenir de Pass vaccinal.



Or, invité de France Info le 12 janvier 2022, Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, a annoncé que, selon les estimations du ministère, entre 500.000 et 700.000 Français doublement vaccinés qui auraient dû avoir la troisième dose ne l’ont pas encore reçue. Ces Français risquent, de fait, de perdre le Pass sanitaire, donc le Pass vaccinal… et de devoir se plier aux restrictions qui entreront en vigueur.