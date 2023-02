Femme je vous aime

Il ne s’agit pas de rendre hommage à Jean-Luc Lahaye mais de souligner que pour le jazz la voix féminine est souvent inégalable. Évoquant Mélody, Ella ou Helen je ne me lassais pas d’écouter des morceaux envoutants qui rythmaient mon pianotage de clavier. Maintenant, comment ne pas aborder, au fil de ces billets, Diana, mais aussi et surtout Billie et Sarah et tant d’autres.

A tout seigneur, tout honneur comment ne pas débuter par Billie Holiday, née Eleonora Fagan. C’est à raison qu’elle, chanteuse et compositrice de jazz américaine, est considérée comme l’une des plus grandes et des plus influentes chanteuses de jazz de tous les temps.



Elle a commencé sa carrière en chantant dans les clubs de jazz de New York à la fin des années 1920 que les images de Cotton Club nous viennent en tête, et au début des années 1930. Son style vocal unique, caractérisé par un timbre profond et émotif et un large éventail d’expressions vocales, la distingue des autres chanteuses de son époque.



La carrière de Holiday a atteint son apogée à la fin des années 1930 et dans les années 1940, période pendant laquelle elle a enregistré et sorti plusieurs albums et singles qui sont devenus des classiques qui encore aujourd’hui paraissent indémodables. Parmi ses chansons les plus célèbres figurent « God Bless the Child », « Strange Fruit » et « Taint Nobody's Biz-ness If I Do ». Elle a également enregistré plusieurs albums avec le saxophoniste de jazz Lester Young, avec qui elle a entretenu une étroite collaboration musicale.



Drôle d’époque que ces années folles qui a vu tant de chanteuses dotées d’un don vocal éblouissant connaître les affres d’une vie personnelle troublée l’amenant à lutter contre la toxicomanie et l’alcoolisme tout au long de sa carrière qui a pris fin avec son décès en 1959.



L’influence de Billie Holiday sur le jazz et la musique populaire est indéniable. Elle fut l’une des premières chanteuses de jazz à incorporer des éléments de blues dans sa musique et son style est souvent cité comme une influence majeure sur les chanteuses de jazz ultérieures telles que Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald et Nina Simone. Elle a également ouvert la voie à d’autres femmes dans le jazz, qui ont dû faire face à la discrimination et aux préjugés dans ce secteur dominé par les hommes.



La musique d’Holiday est toujours largement célébrée et le film « Lady Sings the Blues » (1972), dans lequel elle était interprétée par Diana Ross, est là pour rappeler ce qu’elle a apporté à cette musique. Alors il est grand temps de poser sur sa platine une « lady in satin » ou une « lady in automn » de se laisser guider par une voie qui est ce « strange fruit » vers une « musical romance » où, avec Lester Young, vous allez découvrir des réponses à la question « who wants love ? » qu’elle se pose.

Pour accompagner cette écoute… dégustez un Bas Armagnac qui répond au doux nom de « Pure Insolence “une édition limitée lovée dans un flacon d’une élégance folle élaborée par Carole Garreau propriétaire de Château Garreau au cœur des grands crus de l’Armagnac.



Un Bas Armagnac délicat, ensorceleur et envoutant à la robe éclatante, aux larmes généreuses, au nez charmeur sur des notes de vanille, de miel et de poire et à la bouche sensuelle, généreuse, charnue, fruitée et maltée sur des notes de caramel, d’abricot confit, de poire, de cannelle et de poivre sur une finale légèrement mentholée.

Pure Insolence… un alcool subtil tout en délicatesse qui vous enivrera avec tendresse au son de la voix chaude de Billie Holiday.

Et si l’envie d’allumer un cigare vous saisit que recommander de plus qu’un Romeo y Julieta Maravillas pour déclarer votre amour à cette Laday Day qui, en effet, vous assurera de passer une bonne journée ou en tout cas de vous procurer un savoureux moment au cours de la journée.