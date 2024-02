Fermeture d'Orange Bank : BNP Paribas à l'affût des clients

Pour Hello bank!, cette opération symbolise une opportunité de croissance significative. Actuellement, la banque compte 830.000 clients, et avec cette nouvelle acquisition, elle espère se rapprocher du peloton de tête du secteur, dominé par des acteurs comme BoursoBank. Cependant, Hello bank! adopte une approche prudente en évitant de fixer des objectifs chiffrés précis, soulignant plutôt l'importance de la crédibilité et de la capacité à générer des revenus à travers un large catalogue de produits.



Cette initiative intervient dans un contexte de consolidation accrue du marché des banques en ligne, avec plusieurs établissements cherchant à optimiser leur rentabilité ou à étendre leur offre. Par exemple, Crédit Agricole relance BforBank avec une nouvelle plateforme, tandis que La Banque Postale envisage de se séparer de Ma French Banque.



Pour Hello bank!, l'opération avec Orange Bank ne constitue pas seulement un moyen d'augmenter sa base de clients, mais aussi une stratégie pour renforcer sa proposition de valeur en capitalisant sur les synergies avec les produits et services de BNP Paribas.