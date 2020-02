Ferrari : record historique de livraisons en 2019

Plus de 10.000 Ferraris livrées

Le constructeur de Maranello, depuis quelques années détaché de sa maison-mère Fiat, a enregistré un nombre de livraisons record en 2019 : 10.131 véhicules. Jamais, auparavant, le seuil des 10.000 véhicules n’avait été dépassé, ce qui prouve que Ferrari attire toujours autant les clients fortunés et que le prestige de sa marque reste entier.



En effet, le constructeur a décidé de ne pas suivre la tendance actuelle, y compris dans le luxe et les voitures de sport, de produire des SUV. Là où Porsche et même Lamborghini ont fait évoluer leur offre pour proposer ce type de véhicules, Ferrari a décidé de rester fidèle à sa marque sportive et continue de n’offrir à ses clients que des berlines coupé, des roadsters ou des coupé-cabriolet.