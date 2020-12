Feu vert de la Commission européenne pour la fusion PSA/FCA

Plus que sur les véhicules de particuliers, la Commission européenne craignait en effet que la concurrence soit mise à mal sur le marché des utilitaires légers. PSA détient plus d'un quart de ce segment en Europe, auxquels s'ajoutent les 9 % de part de marché de FCA. Ensemble, les deux constructeurs détiennent plus de 34 % du marché des petits utilitaires, très loin devant le numéro deux, Renault, qui possède 16,4 %.



L'entité formée par la fusion de PSA et FCA a vendu l'an dernier près de 8 millions de véhicules et réalisé un chiffre d'affaires de 170 milliards d'euros. Il devrait en aller tout autrement en 2020, où l'on sait que la crise sanitaire a fortement pesé sur l'activité des constructeurs automobiles. En plus des marques françaises, le groupe possède également Fiat et Chrysler bien sûr, ainsi qu'Open/Vauxhall, mais aussi Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge et RAM.