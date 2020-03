Fibre optique : l’Arcep lance une carte interactive du déploiement

Le 10 Mars 2020, par Aurélie GIRAUD

La Fibre optique se déploie de plus en plus : les Français l’ont adoptée et les abonnements sont en forte hausse chaque année. Toutefois, cette technologie n’est malheureusement pas disponible partout et si les grandes villes sont les premières à être fibrées, il reste encore des zones où la fibre optique n’est pas disponible. L’Arcep veut aider les ménages à y voir plus clair.



Une carte complète et mise à jour par l’Arcep Grâce aux données que les opérateurs fournissent à l’autorité des télécoms, l’Arcep a créé une carte interactive sur l’état de déploiement de la fibre optique en France. De quoi permettre à tous les ménages intéressés de savoir si leur logement est éligible au Très Haut Débit (THD), soit Internet avec un débit descendant supérieur à 30 Mbps. Ce débit est aujourd’hui une nécessité pour certains nouveaux usages comme le streaming ou le jeu en ligne.



Mais l’Arcep va plus loin puisque l’autorité dévoile surtout quels logements sont éligibles au FTTH, la technologie la plus aboutie qui porte la fibre optique jusqu’à la box de l’abonné. Elle se distingue d’autres technologies THD, comme le FTTLA, par le fait que le débit est largement supérieur et, surtout, symétrique : le FTTLA, soit la fibre jusqu’au bâtiment avec raccordement coaxial, ne permet en effet que des débits montants limités, là où le FTTH offre des débits montants similaires aux débits descendants.

Un zoom jusqu’au domicile la fibre est déjà disponible, au stade « études réalisées » ce qui signifie que le logement est en étude, mais que les travaux n’ont pas encore débuté.



Une fois le logement éligible, il reste la question de faire arriver la fibre dans le domicile et c’est à l’opérateur choisi de s’en charger. Cette étape ne se fait que lors de l’abonnement.



La carte du déploiement de la fibre optique est disponible ici : https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=3&lat=46.1634381422501&zoom=5.2992080183872785&mode=Com&legende=true&filter=true&trimestre=2019T

