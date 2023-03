Fin de l'impression automatique des tickets de caisse : les Français inquiets

Tickets de caisse, tickets de carte bancaire et bons d'achat : dans les commerces et les établissements recevant du public comme c'est c'est le cas des enseignes de la grande distribution, l'impression de ces tickets ne sera plus automatique à compter du samedi 1er avril. Une mesure pour lutter contre le gaspillage de papier : chaque année, ce sont 150.000 tonnes de papier qui sont utilisées pour cet usage.



Les clients pourront cependant demander explicitement l'impression du ticket de caisse, ou encore de lui envoyer par voie dématérialisée par exemple via e-mail. Cette suppression de l'automaticité des tickets imprimés est diversement appréciée par les Français. Dans un sondage Opinionway pour Perifem, plus de 7 personnes interrogées sur 10 se disent en faveur de cette loi. Néanmoins, les craintes demeurent.