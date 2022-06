Fin de la vente des véhicules thermiques en 2035, sauf pour quelques constructeurs

Si la décision du parlement européen est maintenue tout au long du processus législatif, alors les constructeurs automobiles ne pourront plus vendre de voitures thermiques à partir de 2035. Tous ? Non. Une exception, baptisée « amendement Ferrari », prévoit en effet un régime de faveur dans des cas spécifiques. En l’occurrence, les constructeurs qui vendent moins de 10.000 véhicules neufs par an seront exemptés de cette interdiction.



L’amendement a été déposé et soutenu par des députés italiens qui veulent protéger leur industrie de l’automobile de luxe, autrement dit Ferrari et Lamborghini, entre autres marques de prestige. L’amendement prévoit la possibilité de continuer à vendre des voitures thermiques jusqu’en 2036 pour les constructeurs vendant entre 1.000 et 10.000 unités par an : Aston Martin et Maserati seraient les premiers bénéficiaires de ce sursis (leurs ventes tournent respectivement autour de 2.000 et 4.000 par an).