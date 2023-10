Fin des titres papier : les titres-restaurant seront entièrement dématérialisés en 2025

Annoncée ce lundi 2 octobre 2023 sur France Info par la ministre Olivia Grégoire,, au plus tard début 2026. Cette mesure a un. Pour ce faire, la ministre des petites et moyennes entreprises a « missionné il y a plusieurs mois l’Autorité de la concurrence pour voir si le fonctionnement du marché des Tickets Restaurant était équitable », selon ses déclarations.Très attendue par les restaurateurs et les employés du secteurs privés comme public, cette nouvelle mesure vise à les aider dans leurs transactions. De plus,En effet, chaque transaction avec un titre papier engendre pour eux des frais non négligeables. À titre d’exemple,pour un repas à 10 euros. Olivia Grégoire n’hésitera pas « à plafonner les commissions » au « plancher plutôt qu’au plafond ».