Fin du masque obligatoire : les ventes de rouge à lèvre en hausse

Les deux années de pandémie ont été très dures pour le secteur du maquillage. Entre mars 2020, déclenchement de la crise sanitaire, et le mois de mai 2022, les ventes se sont effondrées de 53,4%, selon des chiffres Nielsen. Et pour cause : entre confinements, télétravail et port du masque obligatoire, l'heure n'était guère propice au maquillage. Maintenant que la situation sanitaire est stabilisée et après la levée des restrictions, le secteur est mieux orienté.



Ainsi, durant la semaine du 14 mars, les ventes en parfumerie ont progressé de 8%. Et le produit vedette n'est autre que le rouge à lèvre, dont les ventes ont enregistré un rebond spectaculaire : +35%, selon le cabinet NPD. Ces bons résultats ne compensent pas la chute du marché en 2020 et en 2021, ce d'autant que durant les périodes de déconfinement, les ventes n'ont pas été au rendez-vous.