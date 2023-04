Fin du tarif réglementé du gaz : Engie lance une « Passerelle »

À partir du 1er juillet, l'offre « Passerelle » remplacera le TRV, avec un processus de fixation des prix complexe reposant sur deux parties. La première est fixe et concerne l'abonnement, la seconde est variable selon le gaz consommé, les cours du moment sur les marchés de gros et la zone dans laquelle se trouve la commune de l'abonné. Engie va indexer le prix du kilowattheure (kWh) de gaz sur un indice calculé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).



Un comparateur en ligne a été mis en place par le Médiateur national de l'énergie afin d'aider les récalcitrants du TRV à choisir l'offre qui correspond le mieux à leurs besoins et leur localisation. Quant au bouclier tarifaire qui protège les ménages des fortes hausses du prix du gaz, il prendra fin le 30 juin. Néanmoins, le gouvernement pourrait décider de le maintenir si les prix devaient s'envoler de nouveau.