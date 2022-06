Fin du thermique : Stellantis quitte l’ACEA et fait cavalier seul

L’Union européenne a acté la fin de la vente des voitures thermiques en 2035. Une décision importante qui va accélérer le calendrier de la transition vers le 100% électrique chez tous les constructeurs automobiles. Tous les acteurs du secteur n’ont évidemment pas attendu pour se lancer dans l’électrique, mais certains sont plus en retard que d’autres. C’est le cas de Stellantis.



Le généraliste, qui compte plus d’une dizaine de marques, a certes annoncé un plan d’électrification rapide, mais son directeur général Carlos Tavares plaidait pour davantage de souplesse dans la mise en œuvre de la mesure de fin des ventes du thermique. Il quittera l’ACEA, l’association des constructeurs européens d’automobiles, à la fin de l'année. Ce groupement, créé en 1991, compte dans ses rangs 16 des plus grands constructeurs européens et étrangers.