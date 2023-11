Fin novembre, le meilleur moment pour acheter des jouets

La stratégie d'achat s'avère plus complexe lorsqu'il s'agit des achats en ligne. Les plateformes telles qu'Amazon présentent des prix qui peuvent fluctuer de manière significative, parfois de jour en jour ou même d'un moment à l'autre. Cette instabilité contraste avec la relative stabilité offerte par les magasins, où les catalogues garantissent les prix jusqu'à une date spécifiée.



Les catalogues de jouets des enseignes jouent un rôle important dans cette période. Ils garantissent les prix jusqu'aux premiers jours de décembre, souvent entre le 3 et le 6. Après cette période, les magasins ne sont plus tenus de maintenir les tarifs affichés, à l'exception notable de JouéClub, qui s'engage à conserver ses prix catalogue jusqu'à Noël. L'étude met en garde contre les risques liés à l'attente pour effectuer les achats de Noël. Historiquement, les prix des jouets tendent à augmenter progressivement à l'approche de Noël. Cette tendance, constatée chaque année, semble devoir se répéter en 2023.