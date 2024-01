Fin prématurée pour le partenariat entre Air France-KLM et CMA CGM

Moins d'un an après le début de leur coopération dans le fret aérien, Air France-KLM et CMA CGM ont annoncé la cessation de leur partenariat. Prévu initialement pour durer dix ans, l'accord visait à combiner leurs réseaux cargo complémentaires et leurs capacités dédiées. Toutefois, cet arrêt ne remet pas en cause l'alliance capitalistique établie au printemps 2022.



Le frein majeur à cette collaboration a été l'environnement réglementaire restrictif, en particulier sur des marchés clés. Les difficultés rencontrées pour obtenir une immunité antitrust auprès du gouvernement américain ont été un facteur déterminant, empêchant une intégration complète du partenariat en Amérique du Nord.



La difficulté à obtenir l'immunité antitrust est en partie attribuable au protectionnisme de l'administration Biden, une composante des « Bidenomics ». De plus, les tensions entre les États-Unis et les Pays-Bas concernant le nombre de vols à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol ont exacerbé les difficultés. Des compagnies américaines, y compris JetBlue, ont fortement contesté la limitation des vols, ce qui a conduit à des demandes de contre-mesures de leur part.