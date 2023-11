Finalement, les péages vont bien augmenter en 2024

Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a annoncé le 29 novembre 2023 sur RMC que les tarifs des péages d'autoroutes connaîtront une hausse maximale de 3% à partir de février 2024. Cette augmentation est inférieure à celle de 2023, qui avait atteint 4,75%, mais se situe au-dessus des hausses des années précédentes. Les prix des péages continuent donc de peser de plus en plus lourd sur le portefeuille des ménages.



Le gouvernement envisage d'imposer une nouvelle taxe sur les concessions d'autoroute et les grands aéroports, destinée à financer la transition écologique et le transport ferroviaire. Cette taxe, prévue dans le budget 2024, devrait rapporter environ 600 millions d'euros par an, avec une contribution majoritaire du secteur routier. Les recettes seront allouées à des investissements dans les bornes électriques, le leasing social pour les voitures électriques, et l'achat de nouveaux trains.