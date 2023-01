Finalement, pas de récession pour la zone euro ?

D'autres chiffres permettent d'être relativement optimiste. Le taux de chômage, fixé à 6,5%, est resté à son plus bas historique. Surtout, une bonne nouvelle est venue de l'indice PMI Flash de S&P Global : l'activité économique affichait en janvier un indice de 50,2, au-delà donc de la moyenne de long terme (50) et supérieur au 49,3 enregistré en décembre. Cela signifie que les entreprises interrogées ont indiqué que leur activité était mieux orientée.



Le résultat, c'est que les 20 pays ayant l'euro comme monnaie commune pourront probablement échapper aux affres de la récession, qui était à l'origine attendue au dernier trimestre 2022, puis au premier trimestre 2023. Cela n'enlève rien aux difficultés toujours prégnantes, et ça ne changera pas les hausses des taux directeurs de la BCE. Mais au moins, la zone euro pourrait bien éviter le pire.