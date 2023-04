Finances publiques : un plan de désendettement ambitieux d'ici 2027

Le gouvernement table également sur une croissance plus dynamique, avec un taux de 1,8% en 2027 et un taux de chômage réduit à 5%. Par ailleurs, une revue des dépenses est en cours pour identifier des économies potentielles et dégager des milliards d'euros. La Première ministre, Elisabeth Borne, a demandé aux ministères « d'identifier 5% de marge de manoeuvre sur leur budget pour financer la transition écologique », a expliqué le locataire de Bercy.



Selon Bruno Le Maire, « il est juste que les acteurs publics (...) soient aussi mis à contribution » alors que l'exécutif a obtenu au forceps la validation de sa réforme des retraites qui demande beaucoup d'efforts aux Français. Le programme de stabilité (PSTAB) sera présenté en conseil des ministres la semaine prochaine, puis envoyé à la Commission européenne pour examen.