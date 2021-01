Fincantieri finalement privé des Chantiers de l'Atlantique

En février 2018, le groupe italien Fincantieri signait l'accord de vente qui lui aurait permis d'empocher les Chantiers de l'Atlantique basés à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Mais l'affaire s'est enlisée suite à des difficultés pour obtenir l'aval de la Commission européenne, et la crise sanitaire s'est ajoutée au dossier avec de lourdes conséquences économiques pour le secteur du tourisme. Le gouvernement français, qui avait donné un cinquième prolongement jusqu'au 31 janvier pour boucler l'acquisition, a finalement décidé d'arrêter l'opération.



« Les conditions ne sont plus réunies », explique le ministère de l'Économie dans un communiqué. « La crise économique mondiale a particulièrement touché le tourisme. Cela a complètement renversé les perspectives sur ce marché. On ne peut plus envisager la création de cet acteur de renommée mondiale », ajoute Bercy. Bien que le carnet de commandes des Chantiers soit plein, le groupe pourrait rencontrer des difficultés à terme si le secteur des croisières doit se réorganiser ou se transformer.