Fiona Scott Morton renonce à un poste clé de l'UE : entre polémique et enjeux économiques

Face à la montée des critiques, notamment de la part de la France, Fiona Scott Morton a choisi de renoncer à sa nomination. Dans une lettre adressée à Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence, elle a exprimé son honneur d'avoir été sélectionnée pour ce poste, mais a estimé que le manque de soutien unanime au sein de l'UE rendait sa position intenable.



La commissaire Vestager a partagé cette lettre sur Twitter déclarant accepter avec regret la décision de Scott Morton : « Fiona Scott Morton m'a informé de sa décision de ne pas accepter le poste d'économiste en chef de la concurrence. Je l'accepte avec regret et j'espère qu'elle continuera à utiliser ses compétences extraordinaires pour faire pression en faveur d'une application stricte de la concurrence ». Elle a souligné l'importance pour la direction générale de la Concurrence d'avoir le plein soutien de l'Union européenne. La renonciation de Fiona Scott Morton met en lumière les défis auxquels l'UE est confrontée en matière de régulation économique, ainsi que les tensions sous-jacentes entre les intérêts européens et américains. Alors que l'Europe s'efforce de renforcer sa régulation des géants technologiques, le choix des individus chargés de superviser ces efforts sera essentiel pour garantir l'indépendance et l'efficacité de ces régulations.