Fitch maintient la note de la France mais souligne des faiblesses financières

L'agence de notation Fitch a confirmé la note de la France à « AA- », six mois après une dégradation. Cette annonce survient une semaine après que Moody's a également maintenu sa propre évaluation de la France. Fitch attribue à l'Hexagone l'une des meilleures notes possibles, ce qui indique une grande crédibilité sur les marchés financiers. Néanmoins, l'agence pointe du doigt des problèmes importants concernant les finances publiques du pays.



Fitch souligne la robustesse de l'économie française, mentionnant une « économie importante, riche et diversifiée, des institutions fortes et efficaces et une stabilité macrofinancière ». Toutefois, l'agence exprime son inquiétude quant au niveau élevé du déficit public et de l'endettement. Selon Fitch, le projet de budget français pour 2024 envisage une réduction du déficit budgétaire qui passerait de 4,9% en 2023 à 4,4% en 2024, une trajectoire jugée « limitée ». L'agence prévoit même un déficit public de 4,6% en 2024, du fait d'une croissance plus faible qu'anticipé par le gouvernement et de risques que les économies prévues ne soient pas réalisées.