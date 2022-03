Flambée des prix de l'énergie : un plan global dans les prochains jours

Le gazole a augmenté de 14 centimes en une semaine, selon les données du ministère de la Transition écologique. Et les autres carburants ont eux aussi été fortement impactés par des cours qui ne cessent d'augmenter. C'est pourquoi Emmanuel Macron, durant son premier déplacement en tant que candidat à un nouveau mandat de président de la République, a indiqué que les aides de l'État devront être améliorées.



Bruno Le Maire n'a pas attendu pour annoncer au micro de BFMTV qu'une réponse du gouvernement sera apportée « à tous les Français les plus touchés par la crise », en écartant néanmoins le principe du « quoi qu'il en coûte » qui avait été la norme au plus fort de la crise sanitaire. Le ministre de l'Économie a toutefois évalué la facture pour les finances publiques de toutes les mesures prises par l'État pour compenser ces hausses : plus de 20 milliards d'euros cette année.