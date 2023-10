Flambée des prix des bonbons avant Halloween

Le prix des bonbons a connu une augmentation de 21 % en une année, entre octobre 2022 et octobre 2023, selon une étude publiée par l'UFC-Que Choisir. Cette croissance est beaucoup plus rapide que celle d'autres produits festifs comme les chips, les chocolats et les sodas, dont les prix ont augmenté respectivement de 15 %, 12 % et 9 % sur la même période. L'étude se base sur des relevés de prix effectués le 18 octobre dans plus de 6.500 grandes surfaces alimentaires proposant un service drive.



La raison principale de cette hausse serait l'augmentation des coûts des matières premières. Selon Virginie Le Roch, responsable marketing de Haribo, les coûts en sucre et en amidons de l'entreprise ont doublé. « Il était donc nécessaire de procéder à des hausses tarifaires. Mais nous n’avons passé que deux tiers de ces surcoûts, le reste étant pris sur la rentabilité de Haribo », déclare-t-elle.