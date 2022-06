Flambée des prix du papier toilette

Impossible de s'en passer, bien sûr, le papier toilette connait pourtant une hausse de son prix très significative : en mai, le tarif de cet indispensable du quotidien a grimpé en moyenne de 7% sur un an, selon le pointage de NielsenIQ relevé par Le Figaro. Le papier toilette fait partie des produits dont les prix ont le plus sévèrement augmenté, rapporte l'étude mensuelle de l'institut.



D'autres produits ont augmenté encore plus fortement, c'est le cas des viandes et volailles surgelées ou encore les pâtes alimentaires (+15%), l'essuie-tout (+10%) et les légumes secs (+8,8%). Si l'on peut éventuellement se passer de ces produits, ce n'est pas le cas du papier toilette ! Les raisons pour lesquelles son prix ne cesse de flamber sont de plusieurs ordres.