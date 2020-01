Flixbus a transporté plus de 10 millions de passagers en 2019

La filiale française du groupe allemand a transporté 10,5 millions de passagers en 2019. Flixbus souligne que le mois de décembre, marqué par les grèves reconductibles à la SNCF, a été « exceptionnel » : « Avec plus d'un million de passagers transportés, décembre 2019 fut exceptionnel, à un niveau équivalent aux mois d'été », explique l'entreprise. Selon elle, cette activité inédite durant le mois de décembre est la conséquence non seulement des vacances de Noël, mais aussi de l'ampleur de la durée du mouvement de grève contre la réforme des retraites, qui a particulièrement frappé la SNCF depuis le 5 décembre.



Malgré tout, Flixbus a tenu à relativiser l'impact du mouvement social de décembre. L'an dernier, la demande a progressé chaque mois par rapport à l'année précédente, avec un trafic plus important au second trimestre 2019 par rapport à la même période de 2018 qui avait été marquée par la grève en pointillés à la SNCF contre la réforme ferroviaire. Preuve s'il en est que la croissance enregistrée cette année n'est pas uniquement le fait des mouvements sociaux.