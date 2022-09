Flou autour du chèque alimentaire

Selon l'organisation, un tel chèque coûterait de 2,5 à 5 milliards d'euros par an. Une telle somme peut-elle être dégagée sur les deniers publics ? C'est la question qui semble se poser. Du côté de Bercy, on prépare activement la prochaine loi de finances, qui sera présentée le 26 septembre au Conseil des ministres. Et a priori, le ministère de l'Économie veut réduire les dépenses de plusieurs milliards d'euros…



Il faut dire que les vents sont contraires. La croissance, estimée par le gouvernement à 1,4% en 2023, pourrait être encore plus faible. La Banque de France a même évoqué une « récession ». Par ailleurs, les taux d'intérêt en hausse réduisent les marges de manœuvre du budget. Et puis il y a les mesures contre l'inflation qui vont peser lourd l'année prochaine…