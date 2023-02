Fnac Darty subit les tensions sur le pouvoir d'achat

Les prévisions pour le premier semestre ne sont guère optimistes. La Banque de France a annoncé que les ventes de matériel audio et vidéo avaient reculé de 4,7% au mois de janvier (par rapport à l'an dernier), et celles d'électroménager de 2,8%. De fait, le manque d'appétit des consommateurs pour ces produits va impacter les résultats à venir de Fnac Darty qui prévoit des ventes en « léger repli » sur les six premiers mois de l'année.



Les coûts liés aux factures d'énergie vont également augmenter : ils sont compris entre 30 et 50 millions d'euros. Fnac Darty a dû changer de fournisseur en catastrophe, le précédent ayant rehaussé ses tarifs de manière unilatérale. Le résultat opérationnel courant devrait tourner autour de 200 millions d'euros en 2023, soit 30 millions de moins qu'en 2022.