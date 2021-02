Ford : 100% électrique en Europe dès 2030

L'offensive dans l'électrique touche l'ensemble des constructeurs automobiles, en particulier en Europe où les réglementations au niveau des États et de l'UE poussent délibérément vers des transports plus doux pour l'environnement. Il en va ainsi de Ford, qui a annoncé sa volonté de devenir une marque « 100% électrique » d'ici 2030 sur le vieux continent. Avec un point d'étape mi-2026, puisque le groupe américain souhaite passer toute sa gamme de véhicules particuliers en version tout-électrique ou hybride rechargeable. Quatre ans plus, Ford ne devrait plus vendre que des voitures électriques en Europe.



Pour y parvenir, la marque va investir un milliard de dollars dans son usine allemande de Cologne, en Allemagne, en vue d'accélérer la production de ses véhicules électriques et développer et électrifier de manière substantielle sa gamme de véhicules utilitaires, ajoute Ford. En 2023, le site de production assemblera les premiers Mach-E, le SUV inspiré de la Mustang qui sera le premier modèle électrique nouvelle génération du constructeur.