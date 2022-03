Ford se coupe en deux : le thermique d'un côté, l'électrique de l'autre

La nouvelle entité devra aussi lancer des produits et services électriques et connectés « révolutionnaires » à haut volume pour la mobilité des personnes, la mobilité partagée et commerciale. Et ça n'est pas tout, puisque Model e développera aussi une nouvelle méthode de commercialisation aux États-Unis, calquée sur le modèle imposée par Tesla.



Ford Blue, chargé de gérer l'existant, a pour mission de construire un « business thermique plus profitable et dynamique ». Les deux entreprises étant interdépendantes, Blue et Model e travailleront de concert, le premier récupérant certaines des innovations du second (comme les logiciels embarqués). Les deux entités présenteront des résultats séparés en 2023.