Fort rebond attendu de la croissance en France en 2021

C'est une progression du PIB plus importante qu'en Allemagne, qui va enregistrer une croissance de 3,2% en 2021 et de 3,1% en 2022. Mais la contraction de l'économie allemande avait été de 5% « seulement » en 2020. En ce qui concerne les deux pays les plus touchés par la crise sanitaire, le rebond devrait aussi être plus modeste : après avec flanché de 8,8% l'an dernier, l'économie italienne profitera d'une croissance de 3,4% en 2021 et de 3,5% en 2022. Pour l'Espagne, dont le PIB s'est contracté de 11% en 2020, la croissance sera de 5,6% cette année et de 5,3% en 2021.



Le premier trimestre 2021 s'annonce difficile car les mesures visant à empêcher les contaminations restent en place plus que jamais. Elles se sont même renforcées dans plusieurs pays, avec des confinements et des couvre-feux. Mais les campagnes de vaccination, lentes à démarrer en raison de problèmes d'approvisionnement, vont se poursuivre et s'amplifier d'ici cet été.