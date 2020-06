Fort recul du chômage en mai, mais les niveaux restent très élevés

Le ministère du Travail a publié ce jeudi 25 juin les nouvelles statistiques du chômage en s'appuyant sur les chiffres de Pôle Emploi. Les nouvelles sont bonnes et mauvaises à la fois. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (n'ayant exercé aucune activité) au mois de mai a baissé de 149.900 dans l'ensemble de la France, hors Mayotte. Cela représente un recul de 3,3% par rapport au mois d'avril, du jamais vu depuis la création de cet indicateur en 1996 ! La levée progressive des mesures de confinement à partir du 11 mai a permis à une partie de l'économie de redémarrer, et le marché du travail également.



Toutes les catégories d'âge et toutes les régions (hormis la Corse) ont enregistré des baisses, comme chez les moins de 25 ans (-1,1%) et surtout chez les demandeurs d'emploi d'au moins 25 ans (-3,6%). Mais il est difficile de se réjouir quand on voit le nombre de demandeurs d'emploi dans cette catégorie qui demeure extrêmement élevé : 4,42 millions de personnes. Là aussi, c'est un niveau historiquement élevé.